Escroquerie à jugement : L’ex international Ibou Touré débouté

Le juge du tribunal correctionnel vient de rendre le délibéré concernant l’international footballeur sénégalais Ibou Touré et sa femme Bana Valfroy.

Après une procédure de divorce devant le juge civil, le footballeur Ibrahima Touré dit Ibou Touré et son ex-épouse Bana Valfroy ont prolongé leur différend devant le juge pénal. L’international sénégalais basé à Dubaï a attrait à la barre du tribunal correctionnel de Dakar sa dame pour escroquerie à jugement. Il accuse celle-ci de s’être fait établir à son insu un jugement de mariage avec pour option monogamie et communauté des biens. Le tribunal a tout simplement débouté le footballeur de toutes ses demandes et mis les charges à son dépens.



Selon les explications de Me Abdourahmane So, avocat du plaignant, son client ne l’a découvert qu’au moment du divorce. Des accusations que l’ex-Mme Touré a réfutées. L’infirmière de nationalité française a révélé s’être mariée avec le joueur de Al Nasr le 7 juin 2012 à Kébémer. Un mariage religieux transcrit le 18 juin 2014 à l'Ambassade de France.