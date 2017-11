Escroquerie : Une dame qui se faisait passer pour la fille du khalife des mourides arrêtée

Plus audacieuse que cette dame qui se fait passer pour la fille cadette de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, Khalife général des mourides, tu meurs. Cette usurpatrice avait l’intention de rouler dans la farine de fidèles mourides. Seulement, elle a été stoppée par les limiers du commissariat spécial de Touba. Selon « l’As », la dame était aidée par deux chanteurs de «khassaïdes» très connus dans le cercle des mourides. Leur modus operandi consistait à la présenter à des personnalités de l’État et des Directeurs généraux pour leur soutirer de l’argent. Ils ont réussi à escroquer beaucoup de dignitaires. Mis au parfum des agissements de la dame, l’un des fils du Khalife général des mourides, Serigne Samath Maty Lèye Mbacké a porté plainte. C’est ainsi que le commissaire Modou Diagne a ordonné à ses éléments d’aller cueillir la dame et ses deux complices. Les trois présumés escrocs sont gardés à vue en attendant leur présentation au procureur de Diourbel aujourd’hui.