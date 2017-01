Escroquerie : Le maire Talla Sylla fait déférer « Procureur Thiam »

La division des investigations criminelles (DIC) a mis fin aux agissements de Alioune Badara Thiam. L’escroc passait pour être un délégué du procureur de la République de Dakar, pour escroquer des personnalités. Il a été perdu par sa dernière victime, le maire de Thiès qui l’a piégé, avant que les limiers ne lui mettent le grappin dessus. Sagace et ingénieux, il était parvenu, grâce à une imagination fertile, à berner plusieurs personnalités. Surestimant son habilité, il avait revu ses ambitions à la hausse et a jeté son dévolu sur le maire de Thiès, Talla Sylla. Il met en branle sa méthode de prédilection, mais tombe sur une « proie » aussi avisée que lui. Ainsi, il a choisi de reconduire le mode opératoire qui, jusqu’ici, lui avait souri : sa casquette de « Procureur Thiam » prés du Tribunal de grande instance de Dakar. Il parvient, on ne sait comment, à se procurer le numéro de téléphone du maire de Thiès, Talla Sylla. Son manège peaufiné, il est entré hier, en contact avec l’élite. Au bout du fil, il aborde avec le maire, diverses questions. Morceaux choisis : les rapports heurtés entre Talla Sylla et Idrissa Seck, l’actualité politique nationale etc.…. Dans cette approche au maire, « Procureur Thiam » explique au maire ses difficultés financières. Il lui apprend que son épouse doit subir une césarienne, mais qu’à court d’argent, il souhaiterait son appui. Talla Sylla fait mine de donner suite à une requête et demande au « Procureur » de décliner sa véritable identité, afin qu’il puisse lui envoyer un montant via structures de transfert d’argent. Persuadé que sa cible a mordu à l’hameçon, le « Procureur » livre son nom d’Etat civil : « Alioune Badara Thiam ». Dés qu’il raccroche le téléphone, le maire prend langue avec les limiers de la DIC. Une stratégie payante, Alioune Badara Thiam est piégé, interpellé et gardé à vue.