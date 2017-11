Esclavage en Libye : Le monde du foot réagit

Des stars du football mondial ont affiché leur indignation en lien avec la persistance de l'esclavage en Libye. Paul Pogba, Cheick Doukouré, entre autres, n'ont pas manqué de manifester leur solidarité sur les pelouses européens. Pour célébrer son but, le français a ainsi mimé des menottes en signe de solidarité. Son compatriote Geoffrrey Kondogbia de Fc Valence a ôté son maillot pour afficher un t-shirt arborant le message suivant : "Hors football, je ne suis pas à vendre !". D’autres footballeurs comme Didier Drogba et Serge Aurier se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Copa Barry a, lui, fait passer des messages dans la presse, pour dire Stop à l’esclavage en Libye, où des migrants sont vendus aux enchères. C’est la chaîne CNN qui avait fait la révélation, dans un reportage. Affecté par ces révélations, le monde du ballon rond n’est donc pas resté de marbre et a affiché son indignation face à ce fléau.