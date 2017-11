Esclavage en Libye : Le chargé d’affaires de l’Ambassade à Dakar accuse « des bandes internationales transfrontalières »

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Libye au Sénégal, Frgani Ali Abdel a tenu un point de presse ce matin, 30-11-2017, pour rétablir la vérité sur l’affaire d’esclavagisme, éclatée par la chaine CNN. Selon M Frgani, ce qui a été considéré comme vente d’êtres humains, est en réalité une opération de trafic d’êtres humains organisé avec la collaboration de bandes internationales transfrontalières.

Ce qui a poussé le chargé d’affaires à regretter cette « campagne médiatique et politique menée contre la Libye à travers des allégations infondées ».

Cependant, il a regretté ce trafic d’êtres humains qui, selon M Frgani, constituerait un « crime contre la Libye et sa souveraineté et qui va entrainer l'emprisonnement pour tous ceux qui y participeraient...»