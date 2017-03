Erdogan accuse Merkel d'avoir recours à des "pratiques nazies"

La Turquie avait déjà accusé au début du mois l'Allemagne d'user de pratiques "nazies" en empêchant des meetings, et en refusant la participation de ministres turcs, provoquant une vive réaction à Berlin, Bruxelles et Paris.



L'ambassadeur allemand convoqué

"Quand on les traite de Nazis, cela ne leur plait pas. Ils manifestent leur solidarité. En particulier Merkel", a déclaré M. Erdogan dimanche dans un discours télévisé. "Mais tu a recours en ce moment à des pratiques nazies", a lancé M. Erdogan à l'adresse de la chancelière. "Contre qui? Mes frères citoyens turcs en Allemagne et les ministres frères" qui ont tenté de se rendre en Allemagne pour faire campagne en faveur de l'extension des pouvoirs présidentiels en Turquie, a-t-il ajouté.



La Turquie a annoncé dimanche avoir convoqué l'ambassadeur d'Allemagne pour protester contre la tenue la veille à Francfort d'une manifestation de Kurdes lors de laquelle ont été brandis des drapeaux du du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, et ont été lancés des appels à voter non au référendum du 16 avril.