Equipe nationale Séniors : Momo Damé prend sa retraite internationale

En équipe nationale depuis 2011, Mohamed Diamé réfléchit sur son avenir avec les Lions après une troisième Can marquée par l’élimination des joueurs d’Aliou Cissé en quart de finale. Dans un entretien avec « l’Obs » en Février dernier il affirmait n’avoir pas pris sa décision. Le milieu de Newcastle de 29 ans attendait de faire son choix avant les deux matchs du Sénégal en Mars face au Nigeria et au Maroc. C’est fait, Momo ne jouera plus pour l’équipe nationale...