Equipe nationale : Première convocation pour le jeune gardien Clément Diop

Clément Diop va découvrir la Tanière. Et quelle première ! Âgé de 23 ans, le gardien titulaire de Los Angeles Galaxy aux USA fait partie du groupe de Aliou Cissé pour affronter la Guinée Equatoriale, le 10 juin prochain à Dakar, et l’Ouganda, en amical le 5 juin, au stade Léopold Sédar Senghor. Ce gardien d'1,94 m est le quatrième gardien, convoqué par Aliou Cissé.



Inconnu du grand public, Clément Diop possède déjà une histoire riche avec les U19 de l’équipe de France. Son heure de gloire, il l'a pour le moment connu en CFA2 avec Amiens. Alors titulaire avec l’équipe réserve de Amiens, il a enchainé plusieurs matchs avant d’être convoquer les moins de 19. Aujourd’hui pour lui, l'aventure continue avec le Los Angeles Galaxy. Cet années le jeune gardien s’épanouit dans sa nouvelle vie avec ce club des USA et c’est tout ce qui compte. Pour sa première convocation, il devrait donc retrouver dans la Tanière quelques têtes inconnues.