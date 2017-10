Environ 815,33 millions de dollars financés par le MCC pour une meilleure accessibilité de l'électricité en milieu rural

Dans le but d'accompagner les pays éligibles à la formulation d'un compact, le millénium challenge corporation a mis au point une démarche systématique de diligence raisonnable dont l'objectif est de veiller à ce que les possibilités d'influer positivement sur le niveau de vie de l'activité du secteur privé soient renforcées à travers des projets qui lui seront soumis pour financement afin de contribuer à la réduction de la pauvreté au Sénégal, par la croissance économique.

L'analyse des contraintes constitue la 1ère phase du développement du compact. Ladite analyse a abouti à la validation de deux contraintes majeures à l'investissement et à l'entrepreneuriat privé portant sur le coût élevé de l'énergie et le faible accès à l'électricité pour les ménages et les entreprises et le cadre réglementaire et administratif, concernant les procédures d'importation d'intrants de production, de paiement d'impôt et le fonctionnement du marché du travail, peu favorable a l'investissement privé.

Par ailleurs, cette deuxième phase est mise à profit pour collecter des évidences et données additionnelles relatives aux deux contraintes. Les données primaires et secondaires recueillies ont renseigné les notes conceptuelles élaborées au sortir de cette phase et soumises au MCC après leur validation par le comité de pilotage de lUFC-MCA. L'atelier national de présentation des propositions de projets du 2nd programme MCA-SENEGAL s'inscrit dans la démarche de participation inclusive des parties prenantes que l'UFC MCA a choisi d'adopter afin de promouvoir une approbation nationale du processus de formulation et de ses résultats. L'objectif de l'atelier consiste à présenter aux parties prenantes les différents projets proposés pour former le 2nd programme MCA-SENEGAL, mais aussi de recueillir les suggestions et conseils des parties prenantes pour améliorer la qualité des projets afin de présenter les prochaines étapes.