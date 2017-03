Envers et contre tou(s), François Fillon présente son programme pour la France

François Fillon est de plus en plus isolé, mais il ne veut pas renoncer à sa candidature. Et avant le rassemblement organisé dimanche place du Trocadéro, il est ce samedi à Aubervilliers, en banlieue parisienne, pour présenter les grandes lignes de son programme, lors d'un meeting devant des représentants de la société civile.



La question va bien sûr être de savoir qui sera là pour le soutenir. Car c'est la débandade chez les élus : 140 d'entre eux ont déjà décidé de laisser tomber. Vendredi, le porte-parole de la campagne Thierry Solère et le directeur de la campagne Patrick Stefanini, ont fait savoir qu'ils quittaient l'équipe Fillon.



Fillon garde un atout : c'est lui qui est sorti gagnant de la primaire



Le parti centriste UDI, principal partenaire des Républicains, a aussi jeté l'éponge.

Ce samedi, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui coordonne la campagne, doit s'exprimer avant François Fillon pour chauffer la salle. C'est l'un des rares poids lourds de la droite restés aux côtés du candidat.



François Fillon fait mine de ne pas se soucier de ces défections en chaîne, et veut croire que la base militante le soutient toujours. Il joue le peuple contre les élus, ce qui affole un peu dans les rangs des Républicains, où de nombreuses voix l'appellent à céder la place à Alain Juppé. Mais c'est la seule carte qu'il a encore en main : sa légitimité issue des urnes de la primaire.