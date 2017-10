Envahissement des locaux de la RPM de Diourbel : Le syndicat unique des travailleurs du trésor demande une meilleure sécurisation des postes comptables

Le Syndicat unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) demande aux autorités de sécuriser les postes comptables et les agents du Trésor sur toute l’étendue du territoire national suite à l’envahissement dans la journée du 16 octobre 2017, des locaux de la Recette Perception Municipale (RPM) de Diourbel. En effet, des membres du mouvement navétane se sont introduits avec violence dans les locaux de la RPM et ont envahi le bureau du comptable pour exiger le paiement d’une dépense.

Le Bureau exécutif national du SUTT désolé de cette situation, apporte tout son soutien à Mme le RPM de Diourbel et à l’ensemble du personnel. Il dénonce par ailleurs ce comportement inacceptable et répréhensible en réitérant son appel adressé autorités à sécuriser les postes comptables et les agents du Trésor sur toute l’étendue du territoire national.

« Les agents de l’administration du Trésor doivent évoluer dans un climat de sécurité et de sérénité pour la sauvegarde des intérêts de la République. Leur travail doit se faire conformément aux lois et règlements en toute liberté, sans menaces aucune, contraintes ou violences » indique t’ils dans leur note.

Le SUTT se réserve, conclut la note, le droit de poursuivre devant les juridictions tout individu coupable de menace ou de violence sur un de ses membres.