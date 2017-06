Entretien avec Mamour Cissé : " Cette 12e législature est la plus faible de l'histoire politique du Sénégal "

Si Mamour Cissé devait juger l'Assemblée Nationale, cette 12e législature aurait la plus faible moyenne. L'une des plus faibles législatures de l'histoire politique du Sénégal, dira le leader du Psd Jant bi. Et pour un équilibre des pouvoirs institutionnels, Mamour Cissé de concert avec Abdoulaye Baldé et Moustapha Guirassy, ils comptent marquer de leur présence la prochaine assemblée. Une opposition fortement représentée pour corriger cette image écornée d'une assemblée en décadence . Une totale rupture prônent Mamour Cissé et ses camarades qui iront sous la bannière de la coalition Convergence patriotique Kaddu Askan wi aux prochaines élections. Cette liste qui sera dirigée par le maire de Ziguinchor, mise sur un débat d’idées autour des urgences de l'heure pour la réappropriation des actifs publics. Entretien...