Entreprise terroriste : Le djihadiste présumé, Ibrahima Ndiaye, entendu

Après son inculpation pour les délits d’association de malfaiteurs en collaboration avec des individus en vue d’une entreprise terroriste, de manipulation d’argent en vue d’un financement d’activités portant sur le terrorisme et usage de produits explosifs ou toxiques en vue de commettre des délits sur des personnes, Ibrahima Ndiaye a été auditionné, pour la première fois, dans le fond avant-hier par le juge du deuxième cabinet Yaxam Leye. Renvoyé maintes fois, le face-à-face a finalement eu lieu. On ne sait pas s’il a pu trouver un avocat, mais toujours est-il que le présumé djihadiste a eu l’occasion de s’expliquer de long en large sur les faits qui lui sont reprochés et qui lui valent son incarcération en prison depuis fin juillet dernier. Ibrahima Ndiaye a été arrêté en Mauritanie par la police locale, avant d’être extradé vers le Sénégal. C’est la Division des investigations criminelles (Dic) qui l’avait cueilli avant de le présenter au doyen des juges le 29 juillet dernier rappelle « l’As ».