Entre UNESCO et OMS, quelle est la différence ?

C'est la différence réside qui existe entre « Intellectuels » et « Practiciens » !

L’Intellectuel s’active comme "porteur de Valeurs", alors que le " Praticien" s’active comme "porteur de Programmes ».

C'est ainsi que l ’Unesco est porteuse de « Valeurs » » et l’OMS, porteuse de « Programmes ».

Contre les « Valeurs », l’argent est impuissant, alors qu’il est un potentat face au « Programme ».

Voilà pourquoi pour les Etats Unis et ses alliés ne peuvent rien contre une décision souveraine de l’UNESCO.

Elle avait déjà montré son indépendance, en faisant, dans les années 70, front commun pour soutenir le Pr Amadou Maktar Mbow, son Directeur Général, dont le départ était réclamé par les USA , et cela, en dépits de leurs menaces de se retirer qu'ils ont fini par mettre en œuvre devant l'échec patent de leur exigence.

De même, l'UNESCO vient, aujourd'hui, de prouver encore son indépendance, en recevant la Palestine comme Membre dans ses rangs, malgré l'opposition farouche des USA et d'Israël qui ont fini par démissionner face à leur impuissance à faire revenir son DG sur cette décision, malgré le poids de leurs contributions à son fonctionnement.

Par contre, avec l’OMS qui n'est que porteuse de "Programmes", elle est sous la coupe réglée de ses principaux bailleurs de fonds, avec les USA en tête.

C'est pour cela que son Directeur Général vient de subir la " honte de sa vie" en courbant l'échine devant les USA et ses alliés, pour annuler une résolution qu'elle avait prise en toute souveraineté pour faire du Président Mugabé, son " Ambassadeur de bonne volonté".

Le pouvoir d'agent a prévalu sur l'étique qui devrait être la marque distinctive de tout Directeur Général d'un Organisme des Nations Unies.

C'est pourquoi, les citoyens, notamment les Républicains et Démocrates de tous pays membres de l'OMS, devraient condamner avec vigueur le reniement du DG de cet organisme de l'ONU, qui devrait, pour cette forfaiture, démissionner de ses fonctions.

Il faudrait aussi condamner sans réserve aucune, la propension des USA à chercher à imposer sa volonté aux organismes de l'ONU, en recourant au chantage de leur couper leur vivre, par la rétention de leurs cotisations statutaires.

A cet égard, il faudrait exiger que les USA s'acquittent sans délai des cotisations qu'ils doivent à l'UNESCO.

Les contributions financières des Etats membres sont volontaires et deviennent des obligations statutaires pour tout.

De ce fait, elles ne sont pas conditionnés par une acceptation quelconque d'une hégémonie d'aucun pays participant.

Donc, avec ce reniement du DG de l'OMS, le discrédit qu'il a porté à ce nécessaire organe de coopération multilatérale pour nos peuples , ne pourra être effacé que par son départ.





Ibrahima SENE PIT/SENEGAL







Dakar le 23 Octobre 2017