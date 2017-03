Entr’elles : Déjeuner intergénérationnel entre femmes leaders et jeunes filles

Pour la 4 ème fois consécutive, Intelligences magazine par sa directrice Amy Sarr Fall a célébré la journée internationale de la femme « Entr'Elles », ce 8 mars 2017 au King Fahd Palace. Sous la présence effective de femmes leaders et de madame la ministre de la santé et de l’action sociale Awa marie Coll Seck , venue représenter le Premier ministre Mahammed B. A Dionne ; jeunes étudiantes et lycéennes sélectionnées parmi les meilleures de leurs établissements ont livré de brillants plaidoyers autour du thème officiel de la journée. Ces femmes leaders aux parcours remarquables étaient invitées au titre de mentor pour les motiver davantage.