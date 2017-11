Enseignement supérieur : Face aux députés, Mary Teuw Niane défend son projet d'élargissement de la carte universitaire

Face aux députés le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait l'inventaire de ses projets tendant à l'élargissement de la carte universitaire du pays.

Selon le ministre, l'État est en train de faire des efforts très importants pour pour faire des universités du Sénégal les plus performantes de l'Afrique francophone. Parmi ces efforts, on peut citer selon lui toujours, le programme de 4 mille lits pour les universités, sans parler des restaurants qui sont en train d'être construits à Ucad, Bambey et Ziguinchor.

En ce qui concerne les frais d'inscription, le ministre estime qu'on ne peut pas évoquer une cherté car on aspire à une bonne qualité de l'enseignement qui nécessite beaucoup de moyens.



A rappeler que pour l'année 2018, le projet de budget du ministère de l'enseignement supérieur est arrêté à 191 577 833 060 francs CFA contre 162 002 975 840 en 2017. Soit une hausse de 860 003 000 frans CFA...