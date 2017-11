Enseignement supérieur : Entre retard des bourses et conditions sociales difficiles des étudiants, les députés interpellent Mary Teuw Niane

Récevant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'hémicycle pour défendre son projet de finance 2018, les députés n'ont pas passé sous silence les préoccupations des étudiants des différentes universités du Sénégal.



Les parlementaires ont interpellé le ministre Mry Teuw Niane sur différentes questions, du retard des bouses aux conditions d'hébergement et de restauration dont souffrent les étudiants. Même si certains des députés saluent les reformes initiées par le ministre, d'autres estiment qu'il est important de les renforcer en termes de créativité et d'innovation...