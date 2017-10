Enseignement Coranique : La FNJAAS exige le vote du projet de loi sur la modernisation des Daaras

Dans sa volonté d'apporter sa participation effective à la recherche de solutions aux problèmes des daaaras, la fédération des jeunes afro-arabes du Sénégal entend faire une tournée nationale pour s'enquérir de la situation des Daaras. " Nous allons à l'occasion de la tournée, discuter avec les plus concernés. C'est à dire les maîtres coraniques afin de leur faire comprendre..." confie le président de cette fédération, face à la Presse.

L'objectif est de soutenir le projet de loi portant sur la modernisation des Daaaras.

Ces sortants de l'école coranique sénégalaise exigent du ministre de l'éducation la présentation du projet de loi portant sur la modernisation des Daaaras aux députés, ainsi que son adoption immédiate avant la fin de l'année 2017. "Nous demandons à monsieur le ministre de l'éducation de prôner le dialogue avec les maîtres coraniques afin de leur faire comprendre le projet de loi et ses avantages. La fédération exige du ministre qu'il corrige le projet, le présente aux députés tout en exigeant de ses derniers à voter en sa faveur" a t'il martelé.

La fédération compte organiser un concours de récital de coran intitulé Xalima d'or à partir du 04 Décembre prochain et sera clôturé le 20 du même mois avec une remise de prix aux lauréats...