Enquête : Pourquoi Wally Ballago Seck est amadoué par toute une génération

En soirée Sargal Djiguène (hommage à la Femme), au Grand Théâtre, accompagné de ses musiciens, Wally Seck a enflammé le public avec sa bouillante musique, jusqu'à faire trembler le sol de la salle de spectacle. Le public a, par moment abandonné son siège, pour s’offrir une bonne partie de danse. Au même moment, l’esplanade du Grand Théâtre recevait un monde désabusé, ticket d’entrée en mains. Ce beau monde est retenu devant la porte, faute de places.



Sur scène, l’artiste a encore passé en revue les morceaux de son riche répertoire. Toutes ses chansons phares ont été reprises, pour le bonheur des spectateurs. C’est en chœur que le public a fredonné les morceaux Jiguene (la femme), Paradise, entre autres. Côté VIP, des personnalités n’ont pu se retenir. L’autorité s’est totalement oubliée, emportée par la forte sensation des sonorités distillées.



Raam Daann, un héritage



L’orchestre Ram Daann, un héritage de son père, réussit toujours à trouver un équilibre entre une variété consensuelle et des rythmes de danse. Dans le tempo, la voix haute perchée de Waly Seck accompagne la musique. Côté voix, les petits cris aigus ponctuent ses chansons. Ballago est d’ailleurs celui qui comprend tout de suite les appétences de son public. Et c'est naturellement qu'il pose ses envolées lyriques sur les rythmes électro de la musique distillée par l'orchestre Ram Daann. " Tout ce dont j'ai besoin, c'est sa voix. Ça me suffit pour être heureuse. C'est super cool, je kiffe. C'est comme une piqûre", avoue Astou Koka Diagne, la vingtaine, membre de Waly Family. Suis-je la seule qui ressent la même chose ? Franchement non ! Il est tout simplement bon ", a-t-elle ajouté.



A chacune de ses sorties au Pencc-Mi, la fièvre musicale est au rendez-vous au point que ses fans s'adonnent à quelques frasques des fans de Waly Seck. "Sa musique me procure du plaisir. Elle me soulage, fait relâcher le stress. Et j'espère que ça fait le même effet à tout le monde", reconnaît Astou Koka Diagne. Pour elle, Waly est une star encensée, sans doute l’artiste le plus adulé du moment. Quoi qu’il en soit, l'héritier du Ram Daann continue sur la voie de la réussite, avec ses talents de chanteur. Son succès est tout simplement le résultat d'un cocktail détonnant. Un détail qui fait pourtant toute la différence. D’autant que ses chansons reflètent sa personnalité.



Sur la scène du Grand Théâtre, vendredi, "Ballago junior" a réussi à communiquer la joie et la bonne humeur. En face, les fans ont répondu présent. Presque tout le monde était débout. Des filles, séduites par la variété musicale, des hommes y adhèrent sans complexe. L’auteur de Sant Yalla est amadoué par toute une génération de jeunes filles et garçons. De par son genre vestimentaire, il a bien le look d'un griot des temps modernes.



Griot des temps modernes



Sa musique a un côté générationnel, son univers très enfantin. Le jeu de Waly est toujours lyrique, mélodieux, précis. Très poignant, profond, comme s'il jouait avec la chanson. Célèbre sur le plan international pour ses compositions et featurings avec la star malienne Sidiki Diabaté, il s'essaye dernièrement à l'afro-acoustique sensuel, sentimental, très en vogue en ce moment. Son très dansant " Rass Guiss " est un succès, repris dans toutes les soirées dansantes et même dans l'arène.



À 31 ans, c'est un héritage musical séculaire qu'il porte sur les épaules. Ils est porté par un Raam Daan, très expérimenté. Être à la fois gardien des traditions et précurseur de la modernité : un art transmis de père en fils chez les Seck. C'est donc d'abord à la maison que Waly apprend la musique. " La musique, elle est dans son sang, donc c'est facile pour lui de chanter. C'est le fils de son père ", témoigne Mbaye Sène, un fidèle de Waly Seck et ancien compagnon de Thione.



Le fils de son père



Les plus âgés aiment Waly Seck, parce qu’il leur rappelle son père. Dans la chanson, il est très original, créatif. Son approche ressemble plus à celle de Thione Ballago. Ce griot des temps modernes saisit pleinement la chance d'avoir un père chanteur. Même s’il n’y a pas de mérite particulier d’être le " fils de…". " Je veux poursuivre l'œuvre de mon cher père ", avait-il déclaré après la sortie en prison de Thione.





Waly Ballago est aimé par tout un groupe social, la caste des griots dont il est issu. Pour certains, Waly est un cousin griot, qui fait la fierté de toute une famille. « Qu’on l’adule ou qu’on le déteste, qu’il fascine ou qu’il agace, nous l’aimons. Un point c’est tout », reconnait-on. Y a de quoi Sant Yalla (rendre grâce à Dieu)...