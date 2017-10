Enquête FIFA : Nasser Al-Khelaïfi risque gros !

Jeudi, on apprenait que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était dans le viseur de la justice suisse pour soupçons de corruption privée, d’escroquerie et de gestion déloyale : « Jérôme Valcke est soupçonné d’avoir accepté des avantages indus en lien avec l’octroi de droits média dans certains pays de la part d’un homme d’affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030 ». Des perquisitions dans les bureaux de beIN Sports ont suivi notamment.

Vendredi, c’était au tour de la FIFA d’ouvrir son enquête, pour les mêmes raisons que celles citées plus haut, et son cas va ainsi être jugé par la commission d’éthique de la FIFA. Et comme l’explique RMC Sport, le président du club de la capitale française risque gros. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi pourrait même être suspendu, provisoirement dans un premier temps, de toute activité liée au football, ce qui l’empêcherai par exemple d’exercer sa fonction de président du Paris Saint-Germain. Une version également confirmée dans l’édition de l’Equipe de ce samedi.

Comme l’explique RMC, une telle sanction pourrait même se prolonger à vie, tout comme il est possible que le dirigeant qatari s’en sorte avec une mise en garde. Mais dans le passé, les individus passés devant la commission d’éthique de l’organisation qui régit le football mondial, comme Michel Platini ou Sepp Blatter, ont écopé de lourdes sanctions... On devrait donc en savoir plus dans les prochaines semaines, alors qu’un communiqué du clan Al-Khelaïfi est attendu dans la journée...