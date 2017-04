Endettement : Le mea culpa légitime de Macky Sall qui charge l'opposition

" Nous nous sommes endettés, mais c'est pour la bonne cause. " Une ligne de défense du président de la République.



Macky Sall qui répond à l'opposition, estime que si nous nous sommes endettés c'est pour construire des routes et donner à boire aux populations qui ont soif. Le chef de l'État qui compare l'opposition à un ours polaire, déplore cette mauvaise foi qui consiste à se terrer des années avant de se réveiller à l'approche des élections pour faire de la fanfaronade. Des critiques viles, dira t-il, qui ne le détourneront pas de son chemin. C'était en présence des leaders de la coalition BBY...