En vue des législatives : Hélène Tine rejoint « Mankoo Taxawu Senegaal »

DAKARACTU.COM : La coalition pour le redressement du Sénégal, Mankoo Taxawu Senegaal, enregistre une recrue de taille. La bande au PDS, Grand Parti, LRD Yessal ou encore Rewmi etc. vient de recevoir l’adhésion de Hélène Tine. Celle qui avait été élue député sur la liste de Bës du Niãk quitte donc « Benno Bokk Yakaar » et rejoint « Mankoo Taxawu Senegaal ». La députée Hélène Tine ne se retrouve plus dans les orientations du groupe parlementaire BBY du fait selon elle, d'un manque de concertation, de communication et surtout de pratiques anti-démocratiques...