En tournée dans le département de Podor, le Dg du Coud Dr Cheikh Oumar Hann a plaidé pour la cause des éleveurs du Diéri et des agriculteurs du Fouta

Selon M. Hanne, des engagements ont été pris durant la campagne électorale des législatives, relatifs au désenclavement de nombreuses localités de Podor mais toujours de cet enclavement, du d’aménagements hydro agricoles d’une pluviométrie déficitaire notée dans le diéri ». Ainsi, a-t-il poursuivi, des mesures correctives sont attendues de l’Etat, « depuis plus de 20 ans, le département de Podor n’a pas enregistré des pluies abondantes et régulières, mais, cette année, il n’a pas beaucoup plu dans la région et les producteurs n’ont pu rien tirer des cultures de décrue, la combinaison de ces deux phénomènes a mis les populations dans une situation inconfortable.

Autant de raisons pour lesquelles, M. Hann, a demandé avec déférence au chef de l’Etat d’intercéder en faveur de Podor auprès des services de l’Etat pour lui permettre d’accéder aux financements et aux intrants agricoles. Il a laissé entendre que cette intervention du chef de l’Etat est attendue impatiemment dans le département de Podor et permettra d’éviter la famine dans cette partie du Fouta.

Le Dg du Coud a plaidé aussi pour la cause des éleveurs du Diéri, précisant que l’État doit accélérer la cadence pour y amener suffisamment d’eau pour que ces derniers puisent faire la culture fourragère...