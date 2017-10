“En tant que 5ème adjoint , il a remplacé entre 2009 et 2012 tous les adjoints au maire décédés brusquement … Bamba Fall est un sorcier …“(Abdoulaye Gallo Diao)

c’est vers 17H que le forum des jeunes socialistes a tenu une conférence de presse à la maison du parti pour d’après eux, préciser mais surtout clarifier les actes de certains camarades incriminés et passibles d’exclusion par le bureau politique du PS. A ce propos, le coordinateur Abdoulaye Gallo Diao a brusquement qualifié le maire de la Médina de ”sorcier”, délinquant de maire le plus inculte de la Médina. Précisant qu' en tant que 5ème adjoint, il a remplacé entre 2009 et 2012 tous les adjoints au maire décédés subitement , à savoir le 4ème et le 3ème y compris le Maire lui-même. La question que tout le monde se pose est de savoir : est ce que Bamba Fall n’a pas marché sur des cadavres pour prendre la place de son prédécesseur ? “ Pour lui tous les autres camarades du maire de la Médina souhaitent la mort de Ousmane Tanor Dieng, A cet effet, il seront exclus du parti socialiste pour des questions de non engagement et de non respect à l’appartenance du parti socialiste .