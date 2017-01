En route vers l’instruction pour tentative d’assassinat : Que risquent Bamba Fall et Cie…

Après plusieurs mois d’enquête, la Division des investigations criminelles (DIC) a déféré au parquet hier le maire Bamba Fall ainsi que les autres socialistes suspectés d’être les auteurs de la casse de leur siège. Cependant c’est aujourd’hui que les déférés devront être édifiés sur leur sort car ils ont fait l’objet d’un retour de parquet.

En cas de placement sous mandat de dépôt, Bamba Fall et Cie risquent de passer un bon bout de temps en prison avec l’instruction qui peut prendre plus d’une année. Pour le moment « EnQuête » renseigne que le maire de la Médina et Bira Kane Ndiaye, chef de cabinet du maire Khalifa Sall, sont désignés comme les auteurs principaux de la tentative d’assassinat. Le reste du groupe, en l’occurrence Bassirou Samb, Chef de cabinet du maire de Grand Yoff et Cheikh Tidiane Sall, neveu de Khalifa Sall de même que les responsables de coordination que sont Abdourahmane Mbaye, Abdoulaye Wone, Serigne Saliou Guèye, Malick Kébé Dieng, Amath Diouf sont accusés de complicité.



Le maire de la Médina et ses acolytes doivent beaucoup prier pour qu’ils ne soient pas renvoyés devant une Chambre criminelle si l’instruction confirme la thèse de la tentative d’assassinat. Car, en cas de culpabilité, Bamba Fall et ses camarades socialistes risquent les travaux forcés à la perpétuité car la tentative d’assassinat est réprimée de la même manière que l’assassinat lui-même.

EnQuête