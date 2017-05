En pèlerinage à La Mecque, Pogba adresse ses vœux pour le ramadan

Paul Pogba a mis en ligne sur Instagram une photo le montrant devant la Kaaba, monument de forme cubique situé au centre de la Grande mosquée de La Mecque vers laquelle se tournent les musulmans pour prier."C'est le plus beau site que j'ai jamais vu de ma vie", écrit le Français, 24 ans, enveloppé d'un drap blanc que les musulmans mettent pour accomplir la Omra, ou petit pèlerinage, un rite très populaire durant le ramadan."Ramadan Kareem, bon Ramadan #makkah #bénie", a-t-il encore souhaité sur son compte Twitter où il a posté un selfie devant une foule de fidèles entourant la Kaaba.Le 22 mai, un attentat suicide a fait 22 morts et 116 blessés dans une salle de concert à Manchester. Deux jours plus tard, Paul Pogba a marqué l'un des deux buts ayant donné la victoire à son club, Manchester United, en finale de l'Europa League (2-0) face à l'Ajax Amsterdam. "Nous avons joué pour les victimes" de l'attentat de Manchester, a alors déclaré l'international français sur la chaîne BT Sport.Pogba avait été transféré au club anglais l'été dernier depuis la Juventus Turin pour un montant record estimé à 105 millions d'euros. Ce transfert fait l'objet d'une enquête de la part de la Fifa.