En couple avec l'actrice Meghan Markle : Le prince Harry va-t-il déménager aux Etats-Unis?

De nombreuses femmes à travers le monde doivent désespérer: le prince Harry (32) semble bel et bien avoir trouvé la femme qu'il lui fallait en la personne de Meghan Markle (35).

Selon une source proche du prince qui se serait confiée au Radar Online, les deux tourtereaux s'aiment en effet plus que jamais, à tel point que le prince Harry envisagerait la possibilité de partir vivre aux Etats-Unis afin de se rapprocher de sa petite amie, qui ne souhaite pas tirer un trait sur sa carrière d'actrice dans le pays : "Harry adore l'Amérique et est tota­le­ment ouvert à l'idée de parta­ger son temps entre le Canada, Los Angeles et Londres, une fois que Meghan et lui deviennent offi­ciel­le­ment mari et femme", assure la source. Un mariage, peut-être est-ce aller un peu trop vite en besogne? Ce qui est certain, c'est qu'un communiqué officiel sera diffusé lorsque ce sera le cas.