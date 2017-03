En colère, Dupont-Aignan quitte le 20 h de TF1 en plein direct

Lundi prochain, TF1 organise un débat entre cinq candidats à la présidentielle. Les invités sont les ténors de la campagne : Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Six autres candidats ne sont pas invités : Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, Philippe Poutou.



À plusieurs reprises cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan a fustigé ce choix de TF1, qu’il juge antidémocratique. Pour lui, les candidats non invités ne peuvent expliquer leur programme et ne bénéficient pas de la même exposition.



Il avait saisi le Conseil d’Etat, pour qu’il enjoigne TF1 à l’inviter au débat de lundi. Le Conseil d’État a rejeté sa demande, au motif que la chaîne peut rééquilibrer les temps de parole à d’autres occasions d’ici à l’élection.



En termes de temps de parole et d’exposition de programme, Nicolas Dupont-Aignan avait justement une opportunité de s’exprimer ce samedi soir en étant invité par Audrey Crespo au 20 Heures de TF1.



« Fausse démocratie »



Le candidat de Debout la République a mis à profit cette tribune pour fustiger le choix de la chaîne de ne pas l’inviter lundi : « Il n’y a pas une démocratie, où une chaîne de télévision choisi les candidats à la place du suffrage universel, on ne peut se laisser voler la présidentielle. »Malgré les demandes de la journaliste, surprise du tour des événements, d’évoquer des points de son programme, Nicolas Dupont-Aignan a préféré poser un ultimatum de deux jours à la chaîne pour qu’elle change d’avis et l’invite. Cela fait, il s’est levé et a quitté le plateau : « Quelque soit la puissance de votre chaîne, je ne veux plus jamais cautionner la manipulation médiatique qui est en train d’être faite. »