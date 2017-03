Emprisonné à Rebeuss : Khalifa Sall reçoit le soutien du maire de Paris

El Hadji Gorgui Wade Ndoye

Les soutiens envers le maire de la Capitale Sénégalais, Khalifa Sall se multiplient à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Et le dernier en date est celui des Maires francophones de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Metropolis, ainsi que l'Association internationale des maires francophones (AIMF), dirigé par le maire de Paris Anne Hidalgo. Ces derniers, selon un communiqué « disent suivre de près les événements au Sénégal entourant la détention du maire de Dakar et Président de la section Afrique de CGLU, M. Khalifa Sall ». La meme source ajoute que les maires « expriment leurs préoccupations face à cette situation et appellent toutes les autorités sénégalaises compétentes à soutenir l'État de droit ainsi que les principes fondamentaux de la démocratie, si chers au Sénégal ainsi qu'à tous nos membres ».Pour finir, CGLU, Metropolis ainsi que l'AIMF de souhaiter que le maire de Dakar, tout comme les autres représentants des autorités locales, puisse exercer tous ses droits et assumer pleinement, sans entrave, ses fonctions sur la base du mandat légitime qui lui a été confié par la population de Dakar.Avec