Emploi des jeunes : Macky Sall réclame au gouvernement des "initiatives volontaristes et ambitieuses"

Le chef de l’Etat a demandé au gouvernement de "veiller à la mise en œuvre d’initiatives volontaristes et ambitieuses", en vue d’"apporter une réponse appropriée à l’attente des jeunes demandeurs d’emplois", indique le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.



A l’occasion de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, le président Macky Sall a apprécié "la nouvelle dynamique de la politique de promotion de l’emploi des jeunes, une des priorités de son mandat, dans le cadre d’un développement durable, équitable et inclusif".



Dans cette perspective, il a invité le gouvernement à développer une formation professionnelle rapide pour les jeunes sans métiers ou sortis prématurément du système éducatif classique, pour les préparer à l’entreprenariat et faciliter leur insertion socio-économique dans des secteurs porteurs et fortement créateurs d’emplois.



En outre, le Chef de l’Etat a indiqué au gouvernement, l’impératif de mieux encadrer et d’accélérer le processus de préparation des projets des jeunes, à travers les mécanismes publics de financement et l’accompagnement efficace des structures de l’Etat chargés de l’emploi, en veillant à l’accroissement des financements destinés notamment aux jeunes des territoires périurbains.