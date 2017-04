Emploi : L'Entrepreneuriat, un modèle pour vaincre la précarité

L'Entrepreneuriat est aujourd’hui une condition sine qua none pour lutter contre le chomage des jeunes. Une conviction défendue par Ibrahima Theo Lam. L’écrivain dans ses livres incite les jeunes et les femmes a se tourner vers vers l'auto-emploi pour résorber le gap du chômage et contribuer au développement du pays .