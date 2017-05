Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont voté

Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche!, et Marine Le Pen, la candidate du FN, ont tous deux voté avant 11 heures dans leurs fiefs électoraux respectifs, Le Touquet pour le premier, Hénin-Beaumont pour la seconde.



Très entouré par la sécurité et la presse, les deux élus du second tour des élections présidentielles françaises ont fait leur dernière apparition publique avant les grands résultats de ce soir. Peu après 20 heures, on saura qui d'Emmanuel Macron, 39 ans, ou Marine Le Pen, 48 ans, accèdera à la présidence de la République.



Selon le dernier sondage (Ifop-Fiducial, vendredi 5 mai), le candidat d'En Marche! est donné largement vainqueur avec 63% des voix contre 37% pour la candidate nationaliste. Mais ce sont les reports de votes qui définiront l'issue du scrutin, nombre de Français ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon au premier tour (les deux candidats avaient réuni chacun près de 20%) peinant à se retrouver dans le programme et la personnalité des deux candidats du second tour.



Une forte démobilisation de la population, persuadée de la victoire d'Emmanuel Macron face à l'extrême droite comme ce fut le cas en 2002 quand Jean-Marie Le Pen avait perdu le second tour devant les 82% de Jacques Chirac, pourrait pourtant profiter à Marine Le Pen. De plus, la mobilisation contre le Front National est nettement moins marquée pour ce scrutin qu'en 2002.