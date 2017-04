Emmanuel Macron : "Je ne suis pas le fruit du système politique"

Sur le plateau de TF1 ce jeudi soir, Emmanuel Macron est désormais interrogé par Melissa Bell, correspondante de CNN en France.



La journaliste a comparé le candidat d'En marche ! avec Hillary Clinton aux Etats-Unis qui a perdu la présidentielle américaine en novembre contre Donald Trump. Elle lui a ainsi demandé s'il était le candidat "du système".



“Je ne suis pas le candidat du système au sens où vous l’entendez, a répondu M. Macron.



"On est tous le fruit du système. Je ne suis pas le fruit du système politique, je suis nouveau dans la vie politique [...] et je ne suis pas un héritier politique, c’est ma différence avec Marine Le Pen. J’ai été dans le secteur privé, public, ministre. Je ne suis pas hors du système, pas plus que Trump aux Etats-Unis.”



"Je veux répondre au quotidien des Français, a-t-il poursuivi. C’est du concret, des vraies réponses. Mon projet parle à toute la France, à la ruralité comme à la ville, aux agriculteurs comme aux industriels"