Emery Coach PSG : « En cinq minutes, nous avons tout perdu »

« Aujourd’hui, pour toutes les per- sonnes du PSG, staff, joueurs et supporters, c’est un mauvais moment. Ce qui s’est passé sur le terrain est une expérience négative. Individuelle- ment, on a perdu une bonne opportunité pour grandir. (...) En cinq minutes, nous avons tout perdu. Nous n’avons pas pu bien défendre. C’est une expérience. Une expérience négative mais une expérience. J’apprends pour le futur », a commenté l’Espagnol. Après cette élimination, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi a refusé d’évoquer de son côté l’avenir d’Emery.