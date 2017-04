Émergence et Citoyenneté (E.C) : (Par Mbaye Ndiaye)

Le Profil du Sénégalais Emergent (P.S.E):

L’émergence comme apparition soudaine d’une idée, d’un fait social, économique, politique, a été largement remis au goût du jour suivant le domaine d’activité (politique, biologique, physique, esthétique etc.) auquel on s’intéresse. Malgré la comple xité du concept d’émergence, il est communément admis de nos jours que les pays dits émergents tels que l’établissent les institutions financières internationales (banque mondiale, FMI), les organismes financiers (Goldman et Sachs) ou les groupes d’experts (Boston Consulting Group, Standards and Poor’s) et parmi lesquels, on trouve le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, etc., sont ceux qui sont susceptibles de jouer un rôle de premier plan dans l’économie mondiale dans un futur plus ou moins proche. En effet, ces pays dans leur ensemble connaissent un accroissement de leur revenu par habitant ou de leur PIB de manière constante et durable se caractérisant par leur intégration rapide à l’économie mondiale d’un point de vue commercial.Pour le cas du Sénégal qui nous intéresse, nous mettons l’accent sur le phénomène d’émergence considéré non pas comme une somme de comportements de ses citoyens, mais comme le résultat d’une interaction permanente et positive entre ces comportements et les orientations stratégiques élaborées au sein du Plan Sénégal Emergent (PSE). Enfin, si le terme d’émergence sert à désigner l’apparition d’une nouvelle forme d’existence, le PSE du Président de la République son excellence Monsieur Macky Sall aspire à une mutation essentiellement durable et favorable aux citoyens sénégalais.Cependant, pour une meilleure appropriation du concept d’émergence, il serait fondamental d’appréhender les acteurs de PSE comme l’émanation d’une nouvelle forme de citoyenneté qui intègre l’individu dans un collectif interagissant dans une classe de systèmes composés d’un grand nombre de constituants du P.S.E.Le Sénégal, car c’est bien de lui qu’il s’agit, constitue en effet le théâtre d’opération de toute la vision du Président de la République son excellence Monsieur Macky Sall. Au cœur de son projet, on trouve les acteurs qui portent en eux l’espoir de voir se réaliser le Plan Sénégal Emergent dans ses multiples facettes.Afin d’élaborer le profil des acteurs de cette émergence, nous dégagerons un certain nombre de critères constituants des indicateurs clés dans cette dynamique d’émergence. Nous rappelons cependant le caractère irréductible des structures émergentes qui posséderaient en elles d’authentiques caractéristiques que l’on ne saurait reporter sur des propriétés des seuls acteurs qui y participent.L’objectif de la démarche se résume dès lors à un appel aux différents acteurs à intégrer parfaitement le concept d’émergence qui est le leur et qui bien plus qu’un slogan se traduit au niveau opérationnel et comportemental par des interventions dans différents domaines économique, social, éducatif, environnement, etc.Le subtil montage du profil sénégalais émergent consiste en un passionnant exercice d’intégration et d’ouverture associant en toute harmonie modernité et écologie dans ses actions quotidiennes. Cette fiction pour les uns, est un objectif atteignable pour le profilé émergent qui réussira le tour de force de trouver le juste équilibre du développement socio-économique et de l’harmonie sociale gage du succès de tout œuvre humaine.Sous ce rapport, l’homme qui est au début et à la fin du changement, constitue un centre d’intérêt pour l’atteinte et la prise en charge de l’émergence.Dès lors l’équation qui s’impose à notre conscience collective est de trouver les identités devant caractériser le citoyen nouveau ou senegalensis modèle apte à prendre en charge l’émergence.Loin de penser l’œuvre impossible ou irréaliste, état d’esprit qui conduit à l’abandon ou à l’inaction ; un état d’esprit de responsabilité individuelle dans un challenge en étant dans les starting-blocks comme le disent les anglais s’impose pour arroser les germes de l’émergence.La base du profil de l’homme de l’émergence c’est d’abord d’être PRÊT, car rien n’est acquis d’avance. Ceci nous amène à une tentative de « profilage » du citoyen émergent, et chaque acteur porteur de mission citoyenne se dit : « j’arrose les germes de l’émergence en construisant un cadre fertile avec les autres ».Notre jeunesse plus particulièrement doit recevoir comme un dogme, que l’émergence arrache du sol et conduit vers un mieux-être en détruisant les racines de la pauvreté et de l’oisiveté. Le tableau référentiel du Profil Sénégalais Emergent à proposer sans être exhaustif est le suivant :