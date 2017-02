Elle se fait percuter par un train alors que son amie prenait des photos d'elle

Julia Laureano (18) aime, comme beaucoup de jeunes de son âge, prendre des photos sensationnelles. En compagnie d'une de ses amies, Leah Bateman (20), Julia a donc décidé de s'asseoir sur les rails d'un train à Pensacola, en Floride. Selon Northwest Florida Daily News, les deux jeunes filles essayaient de prendre des photos sur lesquelles on pouvait voir un train en approche en arrière-plan.



Malheureusement, le train était sans aucun doute plus rapide que ne le pensaient les deux jeunes filles. Julia a été percutée de plein fouet et traînée par le train le long des rails. Si son amie n'a pas été blessée, Julia a, en revanche, été emmenée d'urgence au Sacred Heart Hospital. Selon le Daily Mail, la jeune fille était dans un état critique mais sa vie ne serait plus, à l'heure actuelle, en danger.