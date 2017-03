Elle filme sa propre mort en utilisant son téléphone portable au volant (vidéo)

L'accident s'est déroulé à Kazan (Russie) il y a cinq jours. Une jeune femme de 23 ans a filmé sa propre mort en utilisant son téléphone portable dans sa voiture. Sur la vidéo enregistrée et diffusée sur YouTube par la victime, cette dernière pousse notamment la chansonnette au volant de son véhicule.

"Hello! Comment ça va tout le monde? Vous allez où?", demande aussi la jeune femme sur la vidéo. Quelques secondes plus tard, distraite par un message reçu sur son téléphone portable, elle perd le contrôle de son véhicule et percute de plein fouet un bus qui arrive dans l'autre sens.

Selon

, les secours sont rapidement arrivés sur les lieux du drame mais la jeune femme de 23 ans était déjà morte sur le coup. Le chauffeur du bus et cinq passagers ont été blessés. Leurs jours ne sont pas en danger.

En Europe, le nombre d'accidents de la route n'a cessé de progresser à cause de la popularité des appareils mobiles (téléphones, smartphones, tablettes). En 2015, une enquête avait révélé que 37% des Belges appelaient ou envoyaient de SMS et/ou mails au volant.

Que dit la loi? L'article 8.4 du Règlement sur la circulation routière stipule: "Sauf si son véhicule est arrêté ou stationné, le conducteur ne peut utiliser un téléphone portable qu'il tient à la main". Diverses campagnes de sensibilisation organisées par le gouvernement et les institutions de sécurité routière alertent les automobilistes sur le danger d'utiliser le smartphone pendant la conduite.