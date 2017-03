Elle accouche dans un train en direction de Paris !

Les lieux d’accouchement insolites ne manquent pas, et pour certaines femmes enceintes, l’une de leurs plus grandes craintes est de commencer le travail (ou même le terminer) dans un lieu public, dénué de tout matériel médical. C’est ce qui est arrivé ce mercredi 1er mars à Bintou Yaya Sidibé, qui a accouché dans un train de la ligne H direction Paris Gare du Nord !



Un accouchement à grande vitesse



Interviewée par Le Parisien, la femme, déjà mère d’un petit garçon de 11 ans, raconte la scène : "Je prenais justement le train pour me faire hospitaliser, l’accouchement étant prévu la semaine suivante. Mais c’est arrivé si vite ! J’ai commencé à avoir des contractions et juste au moment où le train arrivait à gare du Nord, elle (ndlr : sa fille) était déjà sortie !"



Un accouchement en deux temps trois mouvements qui a mobilisé des agents SNCF et des voyageurs. Ces derniers ont aidé la maman à mettre au monde son bébé : "J’étais dans le train, du coup avec quelques passagers, on l’a aidée comme on a pu, en vidant la rame, puis en installant des paravents, a expliqué Amel, agent commercial SNCF à la gare du Nord. Puis je lui ai donné mon écharpe pour réchauffer le bébé." Une expérience qui l’a "marquée pour la vie. Je vais garder contact avec Bintou", affirme-t-elle.



"Un aller-retour pour deux" offert



La petite Gassire est née vers 7 heures du matin, avant même que les pompiers et les ambulanciers arrivent. "Les médecins sont venus la chercher vers 15 heures pour l’emmener à l’hôpital pour enfants Robert-Debré, en raison de complications", explique Bintou Yaya Sidibé. Cette dernière a hâte de retrouver son bébé. Elle est toujours en convalescence à l’hôpital Lariboisière.