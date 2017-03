Elimination du PSG : Thiago Silva présente ses excuses...

« Je présente mes excuses aux supporters pour cette défaite. C’est inexplicable. On n’a pas joué, c’était difficile de jouer. On n’a pas réussi à faire notre jeu. A la fin, on a payé pour la qualification. Même avec notre très bon résultat à domicile, on ne méritait pas de passer en quarts de finale. Pour digérer, c’est compliqué. On doit relever la tête. Ce n’est pas la fin de la vie », a relativisé le Brésilien en zone mixte. Déjà pointé du doigt pour sa faiblesse dans les grands rendez-vous en sélection nationale, Thiago Silva ne devrait pas être épargné par les critiques après cet échec retentissant.