Élevage : "On a un problème d'orientation et de vision selon Decroix

Il faut une vision et des moyens pour booster le secteur de l’élevage. Le député Mamadou Diop Decroix qui a déploré l'absence d'orientation et de vision, a estimé que le secteur primaire n'a pas de poids et qu'il ne remettait pas en cause la compétence du ministre de l’élevage, seulement il faudrait une stratégie pour donner un nouveau souffle au secteur...