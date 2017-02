Elevage : Kaffrine a "pris le train de l’émergence" (maire)

La région de Kaffrine a "pris le train de l’émergence" dans le domaine de l’élevage, a affirmé, vendredi, le maire de la ville éponyme, Abdoulaye Willane.



‘’On peut dire, avec fierté, que dans le domaine de l’élevage, si le chef de l’Etat nous avait promis 100 choses, il a fait plus. Il est allé même au-delà de ce qui a été promis à l’occasion du conseil des ministres décentralisé, tenu à Kaffrine’’, a déclaré le maire socialiste de Kaffrine.



M. Willane s’exprimait en marge du comité régional de développement (CRD) de partage et d’échange sur la situation de l’élevage dans la région.



Cette rencontre, présidée par le ministre de l’Elevage et des Productions animales, s’est déroulée sous la conduite du gouverneur de la région de Kaffrine, Guedj Diouf, en présence des préfets, des directeurs généraux et des maires.



‘’De l’avénement du président Macky Sall à nos jours, il nous est difficile de lister toutes les réalisations qui ont été déroulées au profit des populations de Kaffrine. Je dois dire donc que Kaffrine, dans le secteur de l’élevage, a pris le train de l’émergence ‘’, a-t-il poursuivi. Il a à cet égard cité le forail moderne de Mbirekelane, fiancé avec le concours de l’UEMOA et celui de Missira, dans le département de Koungheul.



‘’Entre temps, le PASA/Loumakaf et d’autres projets et programmes sont en train de dérouler dans la région de Kaffrine. Les femmes de Kaffrine sont en train d’être accompagnées sur la transformation et la valorisation des produits laitiers’’, s’est-il encore réjoui.



‘’Tout fils de Kaffrine a reconnu le travail qualitatif que le ministre de l’Elevage et des Productions animales abat sur le terrain’’, a-t-il conclu.