Elections syndicales : La Cnts/FC invite à la vigilance et l’enrôlement sur les listes de tous les travailleurs

Le Secrétariat Exécutif National de la Cnts/FC, se félicite de la prorogation des inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 17 mars 2017 en ce qui concerne les élections de représentativité des centrales syndicales. « Cette mesure permettra sans nul doute d’enrôler le maximum de travailleurs pour parvenir à des élections de représentativité crédibles et transparentes » indique-t-il.



La refondation du mouvement syndical sénégalais selon la meme source, passera inéluctablement par des décisions courageuses, mais aussi par des élections transparentes, démocratique avec un fichier fiable. Le dispositif est en place pour atteindre cet objectif. « Il nous faudrait aller dans ce sens pour donner au mouvement syndical les clefs de la résolution des enjeux sociaux » martèle t’il et le Secrétariat Exécutif invite les points focaux dans les commissions départementales à demeurer vigilants en remontant au niveau national les informations des commissions avant toute transmission des listes à la Commission Electorale Nationale; afin de procéder aux interpellations nécessaires.



La Cnts de révéler avoir reçu par ailleurs l’adhésion de trois centrales syndicaux à savoir le Syndicat Autonome pour le Développement de l’Education et de la Formation(SADEF), le Syndicat Démocratique des Travailleurs de Santé et du Secteur Social (SDT3S) et enfin la Force Nationale pour le Renouveau de l’Education(FNRE).



Le Secrétaire Général Cheikh Diop, à lors de cette réunion rappelé les grandes étapes de la tournée nationale qui a duré plusieurs semaines et couvert les 14 régions du Sénégal et a félicité des résultats engrangés lors de cette tournée. Cette tournée nationale conclut il a permis à la délégation du Secrétariat Exécutif National de faire des échanges riches et fructueux.