Élections législatives : Dernier jour de dépôt mardi

Il ne reste plus que deux jours. Le mardi 30 mai marque le dernier jour du dépôt des candidatures pour les législatives du 30 juillet 2017. Les candidats ont jusqu'à cette date pour déposer leur dossier à la Direction des élections du ministère de l’Intérieur. Ainsi, les candidats investissent toute leur énergie dans cette dernière ligne droite. Ils profitent ainsi de ces derniers jours pour confectionner les listes.

L’occasion pour les leaders de coalitions et autres mouvements politiques de réunir leurs soutiens et de rappeler les éléments clés de leur programme. Ils peaufinent ainsi leur stratégie. Certains seront probablement investis au tout dernier moment. Pour les candidats investis sur les listes, il faudra fournir à l’autorité un casier judiciaire et un extrait de naissance ou la photocopie légalisée de la Carte nationale d’identité.