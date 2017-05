Élections législatives : 45 listes ont été déposées à la Direction générale des élections

C’est 45 listes de coalitions de partis et de mouvements qui ont été déposées à la direction générale des élections. Ces listes vont donc sauf forclusion de l’une ou l’autre, compétir pour les 150 sièges de l’Assemblée nationale en plus des 15 réservées à la Diaspora. Pour une caution de 15 millions par liste, c’est près de 675 millions qui vont entrer dans les caisses de l’Etat. Mais aussi cette floraison de listes sera un casse-tête certain pour les électeurs qui devront choisir entre tous ces concurrents.