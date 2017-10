Elections du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Mbour : Omar Fall rempile

Sur un nombre de 1354 inscrits, les résultats suivants ont été obtenus : 1150 ont voté dont 1 bulletin nul, et 1149 suffrages valablement exprimés. Omar Fall va rafler 538 voix. La particularité de ces élections reste la maturité notée chez les acteurs qui avaient l’habitude de servir des batailles rangées d’une rare violence. Un comportement qui n’a pas laissé indifférent l’adjoint au préfet de Mbour Alsény BANGOURA<<Nous saluons la maturité que vous avez démontrée depuis le début du processus, ce qui honore toute votre corporations>>avant de s’adresser au nouveau président <<ce que vous gérez reste le bien de tout le monde, je t’invite à collaborer à impliquer tout le monde>>Prenant la parole Omar Fall dira<<j’invite tout le monde à s’unir pour résoudre les difficultés du transport. Dans les prochains jours, un bureau sera mis en place et les cas de maraudage, tout comme celui du croisement Saly seront examinés au plus près. Pour conclure le nouveau président de se prononcer sur la grève des transporteurs en vue.<<Nous examinerons les motifs et nous prendrons position>>.