Elections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’éducation et de la formation : Ouverture de la période des inscriptions complémentaires

Le Ministère chargé du Travail, en collaboration avec les ministères chargés de l’Education et de la Formation professionnelle, organise, le 26 avril 2017, les premières élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation.

A cet effet, les listes électorales provisoires sont disponibles au niveau des Préfectures, Sous-préfectures, Inspections d’Académie et Inspections de l’Education et de la Formation. Elles sont également disponibles sur les sites web des ministères précités (www.travail.gouv.sn ; www.education.gouv.sn ; www.mfpaa.gouv.sn ).

Une période d’inscriptions complémentaires est ouverte depuis le 15 février 2017 auprès des commissions ad hoc installées par les Préfets, pour une durée de quinze (15) jours.

Ainsi, tout membre des personnels enseignants qui constate l’omission de son nom sur lesdites listes ou une erreur matérielle sur son identité, peut saisir une des commissions ad hoc de la circonscription électorale départementale où est implanté son lieu de travail en présentant :

- une attestation de service délivrée par l’Inspecteur d’Académie ou l’Inspecteur de l’Education et de la Formation compétent, s’il est en service au niveau des ministères chargés de l’Education nationale ou de la Formation professionnelle ;

- l’acte de détachement ou d’affectation et l’attestation de service, s’il est détaché ou affecté dans une autre administration.