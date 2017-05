Élections de représentativité : Le CUSEMS charge Macky

Le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS) dirigé par Abdoulaye Ndoye qui a fini de déplorer les conditions dans lesquelles sont organisées les élections de représentativité, exige la libération dans les plus brefs délais de leur compte par le président Macky Sall. En outre, d’autres points ont été soulevés au cours du point de presse tenu hier, jeudi 4 mai, notamment la remise en cause de la mobilité des enseignants avec la publication d’un «miroir aveugle» et la politisation du choix des intendants, la baisse de recrutement dans toutes les écoles de formation d’enseignants pour en citer que ceux-ci.