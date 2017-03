Elections Législatives : La coalition REVE à l'assaut des suffrages des sénégalais

La coalition, Rassemblement pour L'Éthique et les Valeurs Émergentes (REVE), conduite par Abdourahmane Dabo va à la conquête des suffrages des sénégalais aux prochaines élections législatives. La coalition mise en place dimanche dernier en présence de militants et sympathisants promet la rupture à l'assemblée nationale.

Le Parti Rassemblement pour L'Ethique et les Valeurs Émergentes de Abdourahmane Dabo est sur la ligne de départ pour les prochaines élections législatives. Le Leader du Parti a constitué déjà sa coalition pour aller à la pêche de voix aux législatives. La coalition qui sera présente sur l'ensemble du territoire est portée par Sidya Ndiaye secrétaire général du FGTS, de le Présidente des femmes laobés de Dakar Ndèye Lala Sow, du mouvement RAMPAR coordonné par Abdou Khadre Gaye, des chefs religieux de Touba et Kaolack etc.... Le tout autour de Dabo. Une tournée nationale d'installation des comités électoraux départementaux est prévue la semaine prochaine. Le Président Dabo ambitionne de prôner la rupture dans la démarche et le fonctionnement de l'hémicycle considérée comme une chambre de résonance de l'exécutif.

En revanche la coalition REVE ne compte pas s'allier avec cette opposition qui est minée par des querelles de leadership.

Cependant le Président du REVE lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour une cohabitation avec le pouvoir. La rencontre a été agrémentée par la chanteuse Fatou Laobé...