Election de représentativité des centrales syndicales : L'appel de Mody Guiro, Secrétaire Général de la CNTS.

Camarades Travailleuses et Travailleurs émérites du Sénégal,



La CNTS entend, à travers ces lignes, réitérer l'appel qu'elle vous avait adressé en 2011 à la faveur de la première élection générale pour la représentativité des centrales syndicales.



En son temps, vous avez fait corps avec votre Centrale Syndicale que vous avez toujours appréciée à l'aune de sa capacité et de son engagement inaltérables à défendre vos intérêts et aspirations légitimes. C'est cela notre raison d'être et nous ne la compromettrons jamais car nous avons pris la pleine mesure de la confiance que vous avez placée en la CNTS qui est l'héritière de toutes les luttes qui ont jalonne l'histoire du mouvement syndical sénégalais.



Dans notre conception du syndicalisme, l'enjeu de cette élection de représentativité des centrales syndicales ne saurait être réduit au seul critère du nombre. Il va bien au-delà de cette vision simpliste et appelle de tous les Travailleuses et Travailleurs une mobilisation dont le résultat se traduira, au fil des ans, par l'ancrage de leurs convictions militantes dans un cadre unitaire fort, ambitieux et résolument déterminé à faire respecter leurs droits et relever leurs conditions sociales.



Au terme de cette élection, la CNTS agira davantage pour faire entendre, comme il se doit, la voix des travailleurs dans la définition des politiques économiques et sociales. Elle le fera en toute responsabilité avec les autres centrales syndicales qui aspirent toutes à créer, avec l’ensemble des partenaires sociaux, de meilleures conditions de travail et de vie.



Il y va aussi de la défense des patrimoines économiques que les travailleurs ont bâtis au prix de lourds sacrifices. Il s'agit, entre autres, des institutions sociales tels que l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), la Caisse de Sécurité sociale(CSS), le Fonds National de Retraite (FNR) dont la gestion doit être saine et futuriste pour asseoir un système durable, capable de soulager les travailleurs retraités et donner des assurances certaines aux générations futures.



Camarades Travailleuses et Travailleurs, le champ est immense mais nous avons l'intime conviction qu'en disposant d'un levier stratégique comme la CNTS, vous ne baisserez jamais la garde. Le Secrétaire General de la CNTS, que je suis, vous donne l'assurance que votre confiance ne sera pas trahie car il y va de notre honneur qui nous interpelle comme homme de devoirs plutôt que de courir après les honneurs.

Nous défendrons les Travailleurs à travers ce qu'ils ont de plus cher: le bien-être familial.



En vous donnant rendez-vous le 30 Mai 2017 dans tous les bureaux de vote, nous avons espoir qu'au terme du scrutin vous confirmerez et élèverez pour toujours la suprématie de votre Centrale syndicale, la CNTS, qui ne faillira pas quelles que soient les circonstances.



Mody GUIRO

Secrétaire Général de la CNTS.