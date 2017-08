Election Fédé Footbal : Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte dénoncent des irrégularités

La rencontre de la fédération de football devient de plus en plus houleuse. Des observations ont été émises par les deux candidats que sont Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia. Des observations qui font état de la présence de certains clubs qui n'ont pas participé aux activités de la fédération depuis plus de deux ans comme Ziguinchor et Sédhiou, alors qu'ils auraient dû en être exclus comme le stipule l’article 34 du code électoral. Les deux concurrents de Me Augustin Senghor n'ont pas apprécié le silence du président de la commission électorale, Jean Louis Toupane, allant même jusqu’à menacer de boycotter le vote.

Les nerfs sont à vif au King Fahd Palace où l'élection du futur président de la Fédération se fait dans une atmosphère très tendue. Quatre cent quatre délégués vont devoir départager les trois protagonistes que sont Louis Lamotte, Me Augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia.